Маски-шоу в разгаре: в Башкирии не будут пока ослаблять режим повышенной готовности

Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что пока не планирует ослаблять дальше режим повышенной готовности по коронавирусу. Он отдельно слал акценты на открытии сфер экономики, оставшихся пока под запретом и отмене масочного режима.

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии отмечен рост заболеваемости среди пожилых людей в возрасте 65+. Он объяснил это, в частности, беспорядочным передвижением вахтовиков, а также серьезными нарушениями при прогулках горожан в парках, где носят маски только 10% людей.