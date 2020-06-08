Маски-шоу в разгаре: в Башкирии не будут пока ослаблять режим повышенной готовности
Сегодня, 12:49ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Глава Башкирии Радий Хабиров объяснил свое решение об отказе от дальнейшего смягчения режима повышенной готовности и отмены масок.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров заявил, что пока не планирует ослаблять дальше режим повышенной готовности по коронавирусу. Он отдельно слал акценты на открытии сфер экономики, оставшихся пока под запретом и отмене масочного режима.
Радий Хабиров отметил, что в Башкирии отмечен рост заболеваемости среди пожилых людей в возрасте 65+. Он объяснил это, в частности, беспорядочным передвижением вахтовиков, а также серьезными нарушениями при прогулках горожан в парках, где носят маски только 10% людей.
Глава Башкирии обратил внимание глав городов и районов на усиление контроля за данными вопросами.
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