Информация о заражении Муртазы Рахимова коронавирусом оказалась фейком
Первый президент Башкирии опроверг встревожившую многих новость о том, что он якобы заразился коронавирусом.
Распространенная сегодня в СМИ новость о том, что первый президент Башкирии Муртаза Рахимов госпитализирован в результате заражения коронавирусом, оказалась фейком. Об этом сообщил портал ProUfu.ru, редакционным директором которого является племянница Муртазы Губайдулловича Рауфа Рахимова.
По данным наших коллег, Муртаза Рахимов, действительно, госпитализирован, но не из-за коронавируса. а из-за проблем со зрением.
Так как у 86-летнего экс-президента республики имелись признаки ОРВИ, у него был взят ПЦР-анализ на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.
При этом компьютерный томограф выявил признаки пневмонии, которой Муртаза Рахимов переболел ранее.
- Температуры нет, чувствую себя хорошо, – процитировало издание Муртазу Губайдулловича.
По его словам, ему уж звонил Радий Хабиров и многие другие знакомые, интересовались самочувствием.
Глава Башкирии прислал также Муртазе Рахимову гостинцы.