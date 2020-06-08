Информация о заражении Муртазы Рахимова коронавирусом оказалась фейком

Распространенная сегодня в СМИ новость о том, что первый президент Башкирии Муртаза Рахимов госпитализирован в результате заражения коронавирусом, оказалась фейком. Об этом сообщил портал ProUfu.ru, редакционным директором которого является племянница Муртазы Губайдулловича Рауфа Рахимова.

По данным наших коллег, Муртаза Рахимов, действительно, госпитализирован, но не из-за коронавируса. а из-за проблем со зрением.

Так как у 86-летнего экс-президента республики имелись признаки ОРВИ, у него был взят ПЦР-анализ на коронавирус, результат которого оказался отрицательным.

При этом компьютерный томограф выявил признаки пневмонии, которой Муртаза Рахимов переболел ранее.

- Температуры нет, чувствую себя хорошо, – процитировало издание Муртазу Губайдулловича.

По его словам, ему уж звонил Радий Хабиров и многие другие знакомые, интересовались самочувствием.