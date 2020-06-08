«Грязь будете разводить»: Хабиров раскритиковал ЖКХ в Башкирии

Хабиров во время совещания отметил, что пора уже браться за реализацию программы по ремонту подъездов, чтобы она была закончена в установленные сроки, даже несмотря на смещение из-за пандемии коронавируса.

По его словам, закончить обязательно нужно будет к концу лета, но спокойно и без толчеи. «А то вы потом грязь будете разводить», – отметил Хабиров. Конечно же во время совещания не обошлось и без наставления и припоминания прошлых грехов сферы ЖКХ.