«Грязь будете разводить»: Хабиров раскритиковал ЖКХ в Башкирии
Сегодня, 12:55ОбществоРоман ФаткуллинФото: Фото со страницы Радия Хабирова
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На оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров убедительно попросил реализовать программу «Наши подъезды».
Хабиров во время совещания отметил, что пора уже браться за реализацию программы по ремонту подъездов, чтобы она была закончена в установленные сроки, даже несмотря на смещение из-за пандемии коронавируса.
По его словам, закончить обязательно нужно будет к концу лета, но спокойно и без толчеи. «А то вы потом грязь будете разводить», – отметил Хабиров. Конечно же во время совещания не обошлось и без наставления и припоминания прошлых грехов сферы ЖКХ.
– Я вас очень серьезно прошу, я в прошлом году потратил довольно много времени на то, чтобы наладить эту систему. Вы мне все доложили, что научились все делать и все у вас хорошо, вот продемонстрируйте мне в этом году, что подъезды вы сделаете нормально, – попенял глава республики.
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