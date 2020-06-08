Глава минтруда объяснила такой резкий рост числа безработных в Башкирии

По информации министра труда, семьи и социальной защиты Ленары Ивановой, в настоящий момент зарегистрировано более 71 тысячи безработных в Башкирии. Об этом она проинформировала на оперативном совещании в правительстве региона.

По словам Ивановой, рост числа безработных связан с увеличением регистрируемых случаев потери работы. Рост составил в 3,9 раза или на 53 253 человека. Всего зарегистрировано 71 512 граждан.

По словам руководителя ведомства, в то же время неверно считать, что безработица выросла в три раза, ведь речь идет о людях, которые приняли решение стать безработными официальн.