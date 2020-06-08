Глава минтруда объяснила такой резкий рост числа безработных в Башкирии
Сегодня, 15:19ОбществоАлия ФатхиеваФото: со страницы Ленары Ивановой
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Ленара Иванова подчеркнула, что хотя число безработных выросло, утверждать о ее росте неверно.
По информации министра труда, семьи и социальной защиты Ленары Ивановой, в настоящий момент зарегистрировано более 71 тысячи безработных в Башкирии. Об этом она проинформировала на оперативном совещании в правительстве региона.
По словам Ивановой, рост числа безработных связан с увеличением регистрируемых случаев потери работы. Рост составил в 3,9 раза или на 53 253 человека. Всего зарегистрировано 71 512 граждан.
По словам руководителя ведомства, в то же время неверно считать, что безработица выросла в три раза, ведь речь идет о людях, которые приняли решение стать безработными официальн.
«У нас увеличилось число зарегистрированных безработных. Я это постоянно подчеркиваю», – заявила Иванова.
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