Глава Башкирии намерен 2021 год объявить «Годом дорог»

Руководитель региона сообщил, что в правительстве приняли решение еще больше внимания уделить республиканском дорогам, так как в республике эта проблема также остается актуальной. Радий Хабиров отметил, что это «большая проблема».

– Мы анализировали то количество обращений, которые к нам идут, на первом месте – дороги. Это при том, что мы действительно налаживаем систему с ямочным ремонтом и так далее. Я поручаю правительству собрать финансовый блог, Ггскомтранс, и следующий год нам нужно сделать годом дорог, – поручил глава.