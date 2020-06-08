Глава Башкирии намерен 2021 год объявить «Годом дорог»
Об этом решении Радий Хабиров объявил на совещании правительства.
Руководитель региона сообщил, что в правительстве приняли решение еще больше внимания уделить республиканском дорогам, так как в республике эта проблема также остается актуальной. Радий Хабиров отметил, что это «большая проблема».
– Мы анализировали то количество обращений, которые к нам идут, на первом месте – дороги. Это при том, что мы действительно налаживаем систему с ямочным ремонтом и так далее. Я поручаю правительству собрать финансовый блог, Ггскомтранс, и следующий год нам нужно сделать годом дорог, – поручил глава.
По словам Хабирова, нужно навести уже порядок, искать средства, пополнять дорожный фонд, работать с федеральным центром. Напомним, что одним из решений по пополнению дорожного фонда было введение платы за провоз крупногабаритного груза.