«Эту ситуацию будем перемалывать»: уфимцы расстроили Радия Хабирова

Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что поступки уфимцев его разочаровали. После послабления режима самоизоляции и открытия торговых центров по городу были зафиксированы массовые скопления людей. Более того, многие из жителей города не соблюдают масочный режим.

— Мы фиксируем, что жители довольно беспечно относятся к своему здоровью. Если взять парки, для меня это было довольно неприятным расстройством, хотя бы если 10% людей маски носят, то это уже успех. Эту ситуацию мы будем перемалывать. Не пойдет так. Все дирекции парков, патрули должны убеждать людей. Они должны приучаться к масочному режиму в общественных местах, — сказал Радий Хабиров.