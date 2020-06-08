«Эту ситуацию будем перемалывать»: уфимцы расстроили Радия Хабирова
Глава республики разочарован безответственностью жителей города.
Сегодня, 8 июня, на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что поступки уфимцев его разочаровали. После послабления режима самоизоляции и открытия торговых центров по городу были зафиксированы массовые скопления людей. Более того, многие из жителей города не соблюдают масочный режим.
Министр здравоохранения Максим Забелин отметил, что жители республики начали собираться на природе и отмечать свадьбы. Такое поведение может спровоцировать увеличение количества зараженных коронавирусом.
— Мы фиксируем, что жители довольно беспечно относятся к своему здоровью. Если взять парки, для меня это было довольно неприятным расстройством, хотя бы если 10% людей маски носят, то это уже успех. Эту ситуацию мы будем перемалывать. Не пойдет так. Все дирекции парков, патрули должны убеждать людей. Они должны приучаться к масочному режиму в общественных местах, — сказал Радий Хабиров.