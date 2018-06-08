«Яндекс» получил долю в «Беру!» и права на товарный знак сервиса

«Яндекс.Маркет» получил права на товарный знак сервиса из рук его владелицы Александры Дорф. Об этом пишет портал rns.online.

Дорф передала «Яндексу» миноритарную долю в «Беру!». Договор предусматривает передачу IT-компании миноритарной доли в краудшеринг-сервисе, а также исключительных прав на его товарный знак. Сам «Беру!» получит финансирование на развитие бизнеса и менторство своего проекта от менеджмента «Яндекс.Маркета». Руководить сервисом продолжит его основательница и гендиректор ООО «БЕРУ!» Александра Дорф, рассказали представители «Яндекса».

По словам Александры Дорф, она остается мажоритарным собственником краудшеринг-сервиса. В последний теперь миноритарно входит «Яндекс.Маркет». В скором времени IT-компании будут переданы права на товарный знак «Беру!».

Ранее между сервисом «Беру!» и «Яндекс.Маркетом» разгорелся конфликт. Дорф обвинила российскую IT-компанию в использовании названия ранее зарегистрированной ею онлайн-площадки. «Яндекс» совместно со «Сбербанком» намеревался открыть интернет-магазин с таким же названием. «Яндекс» получил досудебную претензию. Владелица «Беру!» требовала выплаты компенсации в размере пяти миллионов рублей.