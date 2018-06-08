В Молдавии на местный телеканал наложили штраф за показ Парада победы

СМИ придется заплатить за демонстрацию видео парада Победы в Москве 9 мая. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

По словам председателя КСТР Драгоша Викола, «РТР-Молдова» преступил закон «о борьбе с иностранной пропагандой». Данный документ ставит вне закона показ в Молдавии передач с политическим и военным содержанием. Ограничительные меры распространяются лишь на продукцию тех стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ЕКТТ).

Гендиректор «РТР-Молдова» Евгений Сергеев признал, что молдавское законодательство ограничивает ретрансляцию телепередач из Российской Федерации. Однако он попытался оправдаться тем, что трансляция парада осуществлялась в рамках спецпрограммы местного телеканала. Якобы поэтому его структура ничего не нарушала.

Сергеев добавил, что законодательство Молдавии ограничивает только демонстрацию информационных и информационно-аналитических передач, а фильмы и прямые трансляции с событий показывать можно.

Между тем, Драгош Викол назвал оправдания гендиректора «РТР-Молдова» попыткой выявить лазейки в законе.