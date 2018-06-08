В Башкирии суд постановил выселить фронтовичку из квартиры

Накануне, 7 июня, Верховный суд Башкирии отказал пожилой жительнице Стерлитамака в удовлетворении апелляционной жалобы и, по сути, оставил ветерана Великой Отечественной без крыши над головой. Об этом случае сообщили «Вести-Башкортостан».

Пенсионерка Любовь Тупикина взяла кредит под залог недвижимости, но второпях подписала еще и другой договор — купли-продажи квартиры. Она считает, что имело место мошенничество, но не может это доказать. Началась эта печальная история с того, что приветливые консультанты в торговом центре возле дома пригласили ее попробовать сыграть на бирже, помогли оперативно оформить займ. Игра на бирже не удалась, и у женщины образовался долг. Теперь ее вынуждают расстаться с жильем, в месте с ней страдает и мама-фронтовичка.

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Тупикина, которая очень слаба в силу возраста, вынуждена была приехать вместе с дочерью в суд из Стерлитамака в Уфу. Вместе с адвокатами она пытается понять, можно ли спасти ситуацию.

Примечательно, что истец – некий предприниматель по фамилии Байков, раздававший займы, в суд не явился. А его представитель жалости к обездоленным не без его участия пожилым людям не проявил.

К сожалению, Верховный суд остался на стороне кредиторов. Покинуть квартиру Валентина и Любовь Тупикины должны в ближайшие две недели.

Сейчас сторона защиты пенсионерок готовит кассационную жалобу. А ветеран войны Валентина Тупикина решила обратиться за помощью в прокуратуру и следственный комитет.

Медиакорсеть следит за ситуацией.