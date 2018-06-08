В Башкирии построят две новые молочные кухни

- В прошлом году на эти цели было потрачено около 120 миллионов рублей, - сказала Рида Субханкулова. - В 2018 году будет до 200 миллионов. В том числе бюджет поддержит строительство двух молочных кухонь в Стерлитамаке и Нефтекамске, сказала министр финансов. - Пока молочная кухня есть только в Уфе, - пояснила она. - Чтобы не порошковое детское питание мамы получали, а качественный кефир, творог, мы поддерживаем и это направление. На оборудование для новых молочных кухонь выделят по 20 миллионов рублей.