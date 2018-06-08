В Башкирии больных редкими заболеваниями предложили «передать Москве»

В ходе публичных слушаний по исполнению бюджета за 2017 год и.о. министра здравоохранения Рафаэля Яппарова спросили о том, насколько будут увеличены расходы на лекарственное обеспечение льготников.

- В прошлом году затраты бюджета на региональных льготников составили 1,2 млрд руб, в этом году они увеличатся на 294 млн руб, - ответил Рафаэль Яппаров.

- Кроме того, ведем переговоры с минфином о дополнительном финансировании. Речь зашла и о пациентах с орфанными заболеваниями, лечить которых государство обязано, но зачастую из-за дороговизны препаратов делает это с задержками. А это вопрос жизни и смерти.

- В прошлом году на 414 таких пациентов было выделено почти 395 млн руб, - сказал Яппаров. - Это почти 1,2 млн руб в год на человека. Самое дорогое лечение одного пациента обошлось в 37 млн руб.

Тут в разговор вмешалась министр финансов Рида Субханкулова. - У нас довольно хорошее обеспечение таких пациентов, из-за этого к нам даже приезжают из других регионов и регистрируются у нас, - сказала она.

- Из Татарстана, например, четыре пациента переехали. Мы считаем, что это должны быть федеральные расходы, чтобы не было такой миграции - туда, где хорошее обеспечение. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев поддержал министра финансов.

- Давайте подготовим законодательную инициативу, - предложил он. - Ну не должны больные орфанными заболеваниями мигрировать в поисках доброго отношения.

Напомним, 5 июня в Доме Республики глава Башкирии Рустэм Хамитов провёл совещание по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан и реализации мероприятий по снижению младенческой смертности. В обсуждении приняли участие члены правительства РБ, представители профильных министерств, ведомств и учреждений здравоохранения.

Глава региона жестко высказался в адрес профильного ведомства, в связи с тем, что ситуация с лекарственным обеспечением всех категорий пациентов – и обычных граждан, и инвалидов, и больных редкими (орфанными) заболеваниями – не улучшается, несмотря на то, что, по словам министра здравоохранения, каждый понедельник или даже каждый день проводятся оперативные совещания по исправлению бедственного положения.

- Результатов я пока не вижу. Терпеть дальше я не буду, - заявил глава республики. - После этого совещания мы должны иметь чёткий план выправления ситуации и оказанию помощи, поддержки нашим гражданам с точки зрения лекарственного обеспечения.

Первый заместитель министра здравоохранения РБ Рафаэль Яппаров сообщил, что на конец апреля количество отсроченных рецептов достигло уже, оказывается, 957, а за пять месяцев 2018 года в Минздрав республики поступило 1 133 обращения по поводу ненадлежащего лекарственного обеспечения. По его словам, причин тому много.

Чиновник признал, что, в частности, имела место волокита при подготовке конкурсной документации в соответствии с изменениями в законодательстве. Сотрудники, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности вплоть до увольнения.

Однако на ситуацию, как считает представитель минздрава, также повлияли также проблемы с финансированием и смещение сроков проведения конкурсных процедур на приобретение препаратов по федеральной льготе. К тому же повлиял рост количества пациентов с орфанными заболеваниями.

Чиновник заверил, что в случае отсутствия необходимого на складе проводится госпитализация пациента в профильный стационар. А в целом обеспечение лекарств должно наладиться до конца июня.

Рустэма Хамитова объяснения устроили не полностью.

– Там, где речь идёт о жизни человека, мы не должны экономить. Понимаем, что это дорого, но надо находить варианты решения, работать индивидуально, – подчеркнул он. – Мы должны забыть о сбоях в лекарственном обеспечении как о каком-то кошмаре, который больше никогда не повторится.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Башкирии перебой с лекарствами привел к смерти уфимки с редкой болезнью. 38-летняя Алия Асанова боролась с первичной легочной гипертензией 11 лет. Возможно, она могла бы прожить еще столько же, или даже больше, если бы получала лекарства без перебоя. В сентябре прошлого года девушка перестала получать лекарства. В минздраве утверждали, что идут закупки. До конца года Алия не принимала никаких лекарств, только в канун Нового года ей дали пять упаковок одного из долгожданных препаратов. Этого хватило совсем ненадолго. Чтобы протянуть подольше, девушка уменьшила дозу. В последние дни от безысходности перешла на просроченное лекарство, которое у нее было. Алия умирала на глазах мужа и двух детей - Станислава и Вячеслава.