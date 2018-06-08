Трамплин для инженеров: В Уфу прибыли молодые таланты «Роснефти»

На протяжении двух дней Уфа принимала XI Кустовую научно-техническую конференцию молодых специалистов ПАО НК «Роснефть». На нее прибыли 330 сотрудников семнадцати институтов компании практически со всех уголков России, в том числе из «Башнефти». Медиакорсеть побывала на мероприятии и убедилась, что конференция, проводимая по блоку «Наука», без преувеличения собрала наиболее пытливые умы из числа представителей молодой смены крупнейшей нефтяной компании страны.

Как отметил генеральный директор ООО «БашНИПИнефть» и ООО «РН-УфаНИПИнефть» Андрей Аржиловский, среди участников конференции больше было сибиряков и уральцев. Делегаты из Самары, Новокуйбышевска, Краснодара, Ижевска, Москвы, Ангарска, Красноярска, Южно-Сахалинска, Томска, Тюмени и Уфы достойно конкурировали за право стать лучшими в 12-ти секциях.

Каждый из участников конференции представил собственные проекты, направленные на повышение эффективности по таким видам деятельности компании «Роснефть», как геология и разработка нефтяных и газовых месторождений, проектирование, добыча и транспорт нефти и газа, технологии и оборудование процессов нефтепереработки и нефтехимии, информационные технологии, экология и промышленная безопасность, экономика и финансы, труд и юриспруденция.

- Мы не зря собрались в Уфе. История добычи нефти в нашем регионе насчитывает уже 86 лет, и именно здесь сформировался один из самых современных и интересных кластеров научно-технической, добывающей и перерабатывающей промышленности, обеспечивающей поддержку энергетикам. Почти каждая вторая учебная книга о нефтяной отрасли написана представителями башкирской «нефтянки», - отметил Андрей Аржиловский. – При этом успехи отрасли были бы невозможны без занятий наукой, без инженерии. Конференция – отличный шанс для продвижения молодых специалистов и поиска талантов.

Значимость мероприятия подчеркнул статус гостей, пришедших поприветствовать молодых инженеров. Так, от имени правительства перед ними выступил заместитель министра промышленности и инновационной политики Башкортостана Урал Насибуллин, который подчеркнул, насколько важно сотрудничество с компанией «Роснефть» для правительства республики и всего региона.

- Образовательные проекты, осуществляемые при непосредственном участии «Роснефти», в последние годы становились яркими сенсациями – будь то новая лаборатория технологии научно-технических процессов и информационная площадка «Роснефти» и «Башнефти» в УГНТУ или открытие в этом же вузе профильной кафедры по использованию цифровых технологий в разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений, - отметил Урал Насибуллин. - Эта конференция за годы своего проведения превращается в настоящий карьерный трамплин для молодых специалистов.

Ректор Башгосуниверситета Николай Морозкин и проректор УГНТУ Рустэм Исмаков продолжили тему интересных перспективах сотрудничества науки с нефтяниками.

- Компании «Роснефть» и «Башнефть» прилагают серьезные усилия для развития своей молодежи, расширения перспектив и появления новых интересных направлений работы, - сказал Николай Морозкин. – Истина рождается в научных спорах и дискуссиях, я уверен, что эта конференция даст толчок для активной работы в новых направлениях.

Проректор УГНТУ рассказал не без гордости, что сотрудничество вуза с «Роснефтью» вышло на высокий уровень.

- Честно признаюсь, что буду болеть за выпускников нашего университета, - пообещал Рустэм Исмаков.

Руководитель Аппарата ПАО АНК «Башнефть» Михаил Графинин передал участникам конференции привет от руководства компании и подчеркнул, что судя по составу участников, кустовую конференцию уже можно с полным правом назвать межрегиональной.

- Вы сейчас переживаете прекрасное время своей молодости, формируете свою будущую карьеру, свою команду друзей и единомышленников, искренне желаю вам успехов, - сказал он на правах старшего товарища и мудрого наставника.

В который раз участники мероприятия отметили, насколько интересно общение зрелых специалистов с молодежью, которой суждено стать сменой старшему поколению. В среде нефтяников это чувствуется особо, вероятно, потому что речь идет об отрасли, формирующей основу экономической мощи державы. Ответственность за настоящее и будущее страны накладывает особый отпечаток на область интересов и темы для общения молодых специалистов.

Корреспонденту Медиакорсети удалось пообщаться с одним из молодых делегатов конференции, победителем в номинации «За практическую значимость» – инженером отдела мониторинга разработки месторождений института «БашНИПИнефть» Игорем Циклисом, он представлял проект, разработанный вместе с коллегами.

- Наш проект называется «Выделение области применения проппантно-кислотного гидроразрыва пласта на карбонатных коллекторах Республики Башкортостан». Он представляет собой анализ и обобщение практического опыта применения данной уникальной технологии при обнаружении неизвлеченных запасов в скважинах. Для компании эта тема очень актуальна. Мы надеемся, она вызовет интерес у коллег, - рассказал Игорь о своей работе, с трудом скрывая волнение.

Генеральный директор ООО «БашНИПИнефть» Андрей Аржиловский в беседе с журналистами отметил еще одну интересную и актуальную тему, которой занимается его коллектив – это экспертиза проблем внешней коррозии трубопроводов. При этом Андрей Владимирович признался в искренней симпатии к молодому поколению своих сотрудников.

- Конечно, «нефтянка» - это больше мужская отрасль, поэтому на конференции больше молодых людей, чем девушек, которые традиционно выбирают геологию и геофизику. Все ребята многогранные, компетентные в рамках своей профессии, амбициозные с хорошими ожиданиями и мотивацией. У них своя субкультура, высокая коммуникабельность, почти все владеют вторым языком – чаще английским. Все готовы двигаться дальше, иногда, может быть, даже слишком целеустремленно, невзирая ни на какие преграды, - отметил Андрей Владимирович.

По его словам, в научных институтах Уфы уже есть руководители отделов и групп в IT-разработках из числа вчерашних молодых специалистов, которые хорошо справляются со своим фронтом работ. И на подходе наверняка другие не менее талантливые ребята, которые, вне всяких сомнений, еще проявят себя и в теории, и на практике.