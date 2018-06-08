«Норникель» трудится над устранением последствий сильного паводка
Сотрудники аварийных служб Таймыра, волонтеры, а также специалисты из «Норникеля» совместно трудятся над ликвидацией аномального паводка. Самый сильный удар природной стихии пришелся на отрезок автомобильной дороги Норильск – Алыкель, которая ведет в аэропорт.
Как сообщает газета «Новые известия», аномалия была вызвана неестественно снежной зимой, а также стремительным потеплением. За небольшой промежуток времени уровень паводковых вод резко поднялся, чем было вызвано частичное затопления полотна дороги, длина которого составила 60-90 метров.
Начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист сообщил, что волноваться не стоит и, несмотря на большое количество воды, дорога пострадала не сильно. Больше всего задело обочину, которую теперь необходимо укрепить, чтобы предотвратить размытие. Над этим всю ночь, начиная с 22:00 7 июня трудились сотрудники дорожных служб и специалисты из «Норникеля».
Директор Центральной автотранспортной колонны Андрей Верхолезов заявил, что ситуация стабилизировалась и обочина уже укреплена.
Кроме этого сообщается, что уровень паводковых вод уменьшился. Площадь затопления теперь составляет 10 метров, вместо 60-90 метров, а глубина – 5-7 сантиметров. Тем не менее, специалисты продолжают вести наблюдение за дорогой и на всякий случай не увозят спецтехнику. По прогнозам, ситуация должна стабилизироваться в ближайшие двое суток.