Как сообщает газета «Новые известия», аномалия была вызвана неестественно снежной зимой, а также стремительным потеплением. За небольшой промежуток времени уровень паводковых вод резко поднялся, чем было вызвано частичное затопления полотна дороги, длина которого составила 60-90 метров.

«Норникель» трудится над устранением последствий сильного паводка Видео

Начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист сообщил, что волноваться не стоит и, несмотря на большое количество воды, дорога пострадала не сильно. Больше всего задело обочину, которую теперь необходимо укрепить, чтобы предотвратить размытие. Над этим всю ночь, начиная с 22:00 7 июня трудились сотрудники дорожных служб и специалисты из «Норникеля».

Директор Центральной автотранспортной колонны Андрей Верхолезов заявил, что ситуация стабилизировалась и обочина уже укреплена.