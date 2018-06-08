Башкирия, начало июня: на улице зафиксирован -1 градус

Сегодня, 8 июня, утром на территории Башкирии была зафиксирована температура воздуха минус 1 градус. Об этом сообщили в Башгидромете.

По уточненным данным, такие данные были отмечены на метеостанции близ деревни Емаши Белокатайского района.

В Уфе сегодня утром столбики термометров опустились до +6 градусов.

Днем в Башкирии также ожидается прохладная погода с дождями. Ветер западный умеренный, временами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха днем составит +14, +19 градусов.