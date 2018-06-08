Аль Пачино получил роль в новом фильме Квентина Тарантинo

Аль Пачино первый раз будет сниматься в ленте Тарантинo. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

Совместная работа двух звезд киноэкрана называется «Однажды в Голливуде». Лента основана на реальных событиях. Она повествует об убийстве Шэрон Тейт, которая приходилась женой режиссеру Роману Полански. В преступлении признали виновными последователей Чарльза Мэнсона. Убийцы расправились со своей жертвой в августе 1969 года.