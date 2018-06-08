Аль Пачино получил роль в новом фильме Квентина Тарантинo
Вчера, 23:33Общество
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Известный западный актер Аль Пачино примет участие в съемках новой кинокартины от культового режиссера Квентина Тарантинo.
Аль Пачино первый раз будет сниматься в ленте Тарантинo. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».
Совместная работа двух звезд киноэкрана называется «Однажды в Голливуде». Лента основана на реальных событиях. Она повествует об убийстве Шэрон Тейт, которая приходилась женой режиссеру Роману Полански. В преступлении признали виновными последователей Чарльза Мэнсона. Убийцы расправились со своей жертвой в августе 1969 года.
В фильме Тарантино кроме Аль Пачино снимутся Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт. Премьера кинокартины запланирована на конец лета 2019 года.
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