Аэропорт города Кувейт признан худшим в мире

AirHelp оказывает содействие в получении компенсационных выплат людям, вылет которых задержали. Об этом восьмого июня пишет газета «Известия».

Исследователи оценивали работу аэропортов по ряду показателей. Речь идет об отзывах клиентов, уровне качества обслуживания, соблюдении сроков вылетов и других факторах.

Замыкает рейтинг AirHelp аэропорт Кувейт, поставленный на 141-е место с 5,4 балла. Первая строчка списка лучших аэровокзалов досталась Хамаду в Дохе, получившему 8,77 балла. Второе и третье места остались за аэропортом имени Элефтериоса Венизелоса в Афинах и аэропортом Токио соответственно. Первый получил 8,69 балла, второй — 8,63 балла.