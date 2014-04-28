В Башкирии выпускники БГМУ могут лишиться возможности работать врачами

Более ста выпускников вечернего отделения Башгосмедуниверситета в этом году могут лишиться возможности работать врачами. В этом году ликвидирована интернатура. А в ординатуру, необходимую для получения специализации, установлен высокий конкурс. При этом выпускники очного отделения будут попадать в больницы сразу.

В этом году Башгосмедуниверситет выпустил 107 специалистов вечернего отделения по профилю «лечебное дело». Это последний курс, на котором медицинское образование можно было получить на вечернем отделении: с прошлого года такая форма обучения была ликвидирована во всех медицинских вузах страны. Выпускники факультета «лечебное дело» этого года поступили в БГМУ в 2010 году: отучились три года на вечернем отделении, и потом еще три года очно, в феврале этого года они защитили дипломы. Когда они поступали в вуз, то планировали по завершении обучения год отучиться в интернатуре и начать работать врачами. Однако сейчас выяснилось, что такой возможности у них нет. Приказом Минздрава России утверждены новые правила: интернатура с этого года отменена. Теперь выпускники могут пойти учиться только в ординатуру – для получения узкой специализации. Однако шанс попасть туда имеют очень немногие.

- Число мест очень ограничено: 250 -на бюджете и 216 -на коммерции, а выпускников вместе с очниками более тысячи, - поясняет одна из выпускниц вечернего отделения Олеся Агадуллина. – Плюс ко всему на бюджет, например, будут зачисляться выпускники, которые шли по целевому набору, то есть итоговое число мест, на которые можем попасть мы, будет еще меньше. Нам в этой ситуации тем более обидно, так как мы учились на коммерческом отделении и платили в разные годы от 40 до 85 тыся рублей в год. Сейчас может получиться, что мы потратили время и деньги зря.

Большинство выпускников вечернего отделения – практикующие специалисты младшего и среднего звена, они работали в больницах на протяжении всех лет обучения. А до поступления в вуз закончили еще и медицинские колледжи. Практика работы в больницах у многих – порядка десяти лет. Однако сейчас они оказались в худшей ситуации, чем выпускники очного отделения.

- Выпускники-очники этого года уже сейчас получили возможность работать в больнице, так как они прошли специальную аккредитацию, позволяющую начинать работу, - поясняет другой выпускник вечернего отделения Динар Файзрахманов. – Для вечерников такого нет. В итоге работать пойдут люди, которые только отучились шесть лет в вузе. А мы, закончившие колледжи, вуз и имеющие хорошую практику работы в лечебных учреждениях, остаемся фельдшерами и медсестрами. А все потому, что у нас нехватка врачей общей практики. Из-за этого Минздрав и ввел эти поправки.

Выпускники-вечерники готовы пойти учиться в ординатуру даже на коммерческой основе, хотя за это придется платить порядка 130 тысяч рублей в год. Все что они просят, чтобы их зачислили в ординатуру всех, а не только тех, кто пройдет большой конкурс.

- Выхода нет, нам уже за 30 лет, у многих семьи, дети, - поясняет выпускница вечернего отделения Гульфия Гарифуллина. – Хочется, наконец, закончить учиться.

Когда проблема с вечерниками вскрылась, руководство Башгосмедуниверситета обещало её решить, обратившись в минздрав с просьбой об увеличении числа коммерческих мест в ординатуре.

- Обещали сначала решить вопрос до середины марта, теперь сказали ждать до 15 июня, - говорит Олеся Агадуллина. – Заявления на поступления в ординатуру надо подавать с 1 по 20 июля, то есть времени впритык. Если мы не поступим в ординатуру в этом году, то же самое может произойти и в следующем, и через два, и через три года. Теоретически мы вообще лишаемся возможности стать врачами. О нас просто забыли, и как нам дальше быть - непонятно.

Медиакорсеть направила официальные запросы в минздрав РБ и минздрав РФ.

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