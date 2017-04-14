В Башкирии потеплеет до +21

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Но дожди не закончатся.
В Башкирии в ближайшие дни дожди не закончатся, но станет немного теплее, следует из данных Башгидромета.
Так, 9 июня, в республике ожидаются небольшие кратковременные дожди, по северу до умеренных, по юго-западу республики без осадков. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +13,+18°.
Источник: Башгидромет
10 июня также будут идти кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, днем +16+21°.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей