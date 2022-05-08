В Башкирии с мэра Кумертау взыскали 130 тысяч рублей за выплату компенсации

В Башкирии с мэра Кумертау взыскали 130 тысяч рублей за выплату компенсации
В Башкирии с мэра Кумертау взыскали 130 тысяч рублей за выплату компенсации
Вчера, 14:09ОбществоАзамат НуховФото: Олег Фролов/VK
Распоряжение мэра Олега Фролова признали противоречащим трудовому законодательству, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры

По решению верховного суда Башкирии с мэра города Кумертау Олега Фролова взыскали 130,9 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Как сообщают в ведомстве, в марте 2020 года мэр выступил с распоряжением выплатить компенсацию в размере трёх среднемесячных зарплат ушедшему с поста директора муниципального бюджетного учреждения дорожно-озеленительных работ Юрию Курову.

Данное решение, по мнению ведомства, противоречит требованиям трудового законодательства в связи с тем, что соглашения о расторжении трудовых договоров с работниками определенной категории не могут содержать условия о выплате выходного пособия, компенсации и (или) о назначении каких-либо иных выплат в любой форме.

Напомним, это не первый случай, когда деятельность чиновников из Кумертау привлекает внимание надзорных ведомств. Так, ранее экс-глава администрации Кумертау Борис Беляев наряду с бывшим министром строительства Башкирии Рамзилем Кучарбаевым предстали перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, чиновники приняли очистные сооружения в селе Маячный, заведомо зная, что те, не готовы к эксплуатации. Ущерб, который чиновники нанесли бюджету своими действиями, оценивается в 95 миллионов рублей.

Подробнее о резонансном деле, а также о взлёте и падении Рамзиля Кучарбаева на посту министра строительства республики Mkset рассказывал здесь.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы