Какой будет погода в Уфе и Башкирии 9 мая

В День победы на территории республики ожидаются заморозки и кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.
Температура воздуха в ночное время составит от +3 до +8°, днем же — температура воздуха составит от +13 до +18°.
Ветер в этот день ожидается юго-восточный, восточный умеренный.
Напомним, что ранее о своем участии в акции «Бессмертный полк» заявил глава региона Радий Хабиров. Также Хабиров показал фотографию своего дедушки-ветерана, с которой он и планирует посетить акцию.
Также ранее стало известно, что в столице республики несколько улиц будут перекрыты в связи проведением праздничных мероприятий. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.