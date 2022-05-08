Какой будет погода в Уфе и Башкирии 9 мая

Какой будет погода в Уфе и Башкирии 9 мая
Какой будет погода в Уфе и Башкирии 9 мая
Вчера, 12:11ОбществоАзамат НуховФото: Ольга лузина / 1MI
О погодных условиях в грядущий День победы рассказали синоптики Башгидрометцентра

В День победы на территории республики ожидаются заморозки и кратковременные дожди. Об этом сообщают синоптики Башгидрометцентра.

Температура воздуха в ночное время составит от +3 до +8°, днем же — температура воздуха составит от +13 до +18°.

Ветер в этот день ожидается юго-восточный, восточный умеренный.

Напомним, что ранее о своем участии в акции «Бессмертный полк» заявил глава региона Радий Хабиров. Также Хабиров показал фотографию своего дедушки-ветерана, с которой он и планирует посетить акцию.

Также ранее стало известно, что в столице республики несколько улиц будут перекрыты в связи проведением праздничных мероприятий. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

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