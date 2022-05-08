Дом в Уфе, который спасли от сноса 30 лет назад, переходит в собственность Башкирии

После реставрации дома Тушновых до 2010 года в нем размещалась Торгово-промышленная палата Башкирии. После чего до апреля 2022 года там располагался Арбитражный суд Башкирии. На данный момент судейский состав переехал в новое здание, а сами сотрудники говорят, что теперь дом перейдет в собственность республики. Поговаривают, что в его стенах теперь будет расположен исторический музей, но пока что эта версия остается под вопросом. Судя по Генеральному плану города, который рассчитан до 2042 года, здание сносить не собираются — в настоящее время памятник архитектуры взят под охрану государства и находится в прекрасном состоянии.