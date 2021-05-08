В Башкирии в результате аварии погиб мужчина

В Башкирии в результате аварии погиб мужчина
В Башкирии в результате аварии погиб мужчина
Сегодня, 09:49ОбществоАлександра КонстантиноваФото: тг канал Динар Гильмутдинов
7 мая в Благовещенском районе Башкирии произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

В селе Удельный Дуваней около восьми часов вечера по улице Советская автомобиль Chevrolet Captiva, за рулём которого был 58-летний уфимец, столкнулся с припаркованным у края проезжей части ВАЗ-2106. От полученных травм водитель отечественной машины - 53-летний сельчанин - умер на месте происшествия.

Владельцу иномарки потребовалась помощь врачей. По его словам, он потерял сознание, из-за чего произошло столкновение. Сейчас проводится разбирательство.

Всего 7 мая в Башкирии произошло восемь аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали более 2400 нарушений ПДД и задержали 52 пьяных водителей. Также найдены два ранее угнанных автомобиля.

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