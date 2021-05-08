В Башкирии в результате аварии погиб мужчина

Всего 7 мая в Башкирии произошло восемь аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. За сутки сотрудники ГИБДД зафиксировали более 2400 нарушений ПДД и задержали 52 пьяных водителей. Также найдены два ранее угнанных автомобиля.