В Башкирии построят завод по производству беговых дорожек за 3,5 млн рублей

— Данная продукция сможет составить конкуренцию импортному производителю. Предприятие будет производить беговые дорожки для кардиотренировок, которые рассчитаны на длительный срок службы, — отметила замминистра экономического развития республики Екатерина Кликунова.
Новый завод предоставит 15 рабочих мест. Проект будет запущен в течение 2021-2023 годов. Компания в дальнейшем надеется выйти на международный рынок.
Напомним, в Мишкинском районе Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод. По словам главы муниципалитета, это позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете.