В Башкирии построят завод по производству беговых дорожек за 3,5 млн рублей

В Башкирии построят завод по производству беговых дорожек за 3,5 млн рублей
В Башкирии построят завод по производству беговых дорожек за 3,5 млн рублей
Сегодня, 15:49ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Компания «Фитнестехнологии» планирует запустить в Белорецке производство беговых дорожек. Предприятие внесено в реестр резидентов ТОСЭР в Башкирии Минэкономразвития России. Инвесторы готовы вложить в открытие завода 3,5 млн рублей.

— Данная продукция сможет составить конкуренцию импортному производителю. Предприятие будет производить беговые дорожки для кардиотренировок, которые рассчитаны на длительный срок службы, — отметила замминистра экономического развития республики Екатерина Кликунова.

Новый завод предоставит 15 рабочих мест. Проект будет запущен в течение 2021-2023 годов. Компания в дальнейшем надеется выйти на международный рынок.

Напомним, в Мишкинском районе Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод. По словам главы муниципалитета, это позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете.

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