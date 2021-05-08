В Башкирии построят завод по производству беговых дорожек за 3,5 млн рублей

Компания «Фитнестехнологии» планирует запустить в Белорецке производство беговых дорожек. Предприятие внесено в реестр резидентов ТОСЭР в Башкирии Минэкономразвития России. Инвесторы готовы вложить в открытие завода 3,5 млн рублей.

— Данная продукция сможет составить конкуренцию импортному производителю. Предприятие будет производить беговые дорожки для кардиотренировок, которые рассчитаны на длительный срок службы, — отметила замминистра экономического развития республики Екатерина Кликунова. Новый завод предоставит 15 рабочих мест. Проект будет запущен в течение 2021-2023 годов. Компания в дальнейшем надеется выйти на международный рынок. Напомним, в Мишкинском районе Башкирии планируют открыть новый асфальтобетонный завод. По словам главы муниципалитета, это позволит решить сразу несколько проблем в муниципалитете.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter