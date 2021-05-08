Радий Хабиров рассказал о любимом военном памятнике в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост о памятнике-мемориале «Землякам, ушедшим на фронт», который он назвал любимым памятником в Уфе.

- Я очень люблю этот памятник, памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт». Он как символ всей нашей многонациональной республики, как символ дружбы, памяти, уважения, - написал глава республики. По словам Хабирова, памятник изображает проводы военных на фронт в 1941 году. Он состоит из девяти фигур: шесть взрослых, высота которых составляет по 2,4 метра, и три детские фигуры. При этом среди этих фигур есть башкир, татарин и русский солдат. Также изображена фигура женщины, которая, как отметил руководитель региона, является символом Родины. Памятник-мемориал установлен на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы. - И теперь каждый, кто приезжает в Башкортостан, видит эту скульптуру - как напоминание о подвиге наших предков, о Победе, о том, что мир нужно беречь, - добавил Хабиров.

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