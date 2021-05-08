Радий Хабиров рассказал о любимом военном памятнике в Уфе

Радий Хабиров рассказал о любимом военном памятнике в Уфе
Радий Хабиров рассказал о любимом военном памятнике в Уфе
Сегодня, 11:53ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на своей странице пост о памятнике-мемориале «Землякам, ушедшим на фронт», который он назвал любимым памятником в Уфе.

- Я очень люблю этот памятник, памятник-мемориал «Землякам, ушедшим на фронт». Он как символ всей нашей многонациональной республики, как символ дружбы, памяти, уважения, - написал глава республики.

По словам Хабирова, памятник изображает проводы военных на фронт в 1941 году. Он состоит из девяти фигур: шесть взрослых, высота которых составляет по 2,4 метра, и три детские фигуры. При этом среди этих фигур есть башкир, татарин и русский солдат. Также изображена фигура женщины, которая, как отметил руководитель региона, является символом Родины.

Памятник-мемориал установлен на площади перед железнодорожным вокзалом Уфы.

- И теперь каждый, кто приезжает в Башкортостан, видит эту скульптуру - как напоминание о подвиге наших предков, о Победе, о том, что мир нужно беречь, - добавил Хабиров.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы