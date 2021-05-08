Популярный российский врач раскрыл «мужской» симптом рака

По словам медика, железодефицитная анемия (состояние, при котором недостаток железа в организме приводит к снижению уровня гемоглобина) у мужчин может указывать на поражения желудочно-кишечного тракта. У женщин развитие этого заболевания чаще всего связано с естественными кровопотерями, отметил врач.
Мясников порекомендовал мужчинам при снижении гемоглобина в срочном порядке обратиться за медицинской помощью. В этом случае следует пройти гастроскопию и колоноскопию, чтобы исключить или выявить язву, полип или рак.