Лена Миро назвала варианты диагноза экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой

Лена Миро назвала варианты диагноза экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой
Лена Миро назвала варианты диагноза экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой
Сегодня, 13:26ОбществоАлександра КонстантиноваФото: hotgeo.ru
Известная блогер, обсуждающая знаменитостей, Лена Миро прокомментировала внезапную госпитализацию певицы и телеведущей Ольги Бузовой, которая неожиданно попала в больницу 5 мая.

На следующий день после госпитализации артистка сообщила поклонникам в соцсетях, что перенесла хирургическое вмешательство. Однако её диагноз пока не раскрывается. Лена Миро решила прокомментировать сторис Бузовой, в которых она рассказывает о госпитализации.

Блогер отметила, что у девушки неестественно хороший вид. Одна добавила, что палата, в которой лежит экс-ведущая «Дома-2», больше похожа на номер трёхзвездочного отеля.

- Оленька несёт откровенный бред. Заплела прямо в реанимации косички. Там же теребит нестерильную игрушку. Включила телевизор, - написала инфлюенсер в своём блоге.

Поскольку Бузова не сообщила свой диагноз, Лена Миро сделала несколько своих предложений по этому поводу.

- Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат Оленьку. Бузова, конечно, умрет. Не сейчас, но судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар, - заявила светская обозревательница.

Блогер также предположила, что звезда может болеть конъюнктивитом, добавив, что похожие симптомы были у собаки школьной подруги Миро.

- Тоже была температура. Нос сухой. Глаза грустные. Впрочем, есть еще много диагнозов, которые имеют сходную симптоматику, - заключила она.

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