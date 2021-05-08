Лена Миро назвала варианты диагноза экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой

На следующий день после госпитализации артистка сообщила поклонникам в соцсетях, что перенесла хирургическое вмешательство. Однако её диагноз пока не раскрывается. Лена Миро решила прокомментировать сторис Бузовой, в которых она рассказывает о госпитализации.
Блогер отметила, что у девушки неестественно хороший вид. Одна добавила, что палата, в которой лежит экс-ведущая «Дома-2», больше похожа на номер трёхзвездочного отеля.
- Оленька несёт откровенный бред. Заплела прямо в реанимации косички. Там же теребит нестерильную игрушку. Включила телевизор, - написала инфлюенсер в своём блоге.
Поскольку Бузова не сообщила свой диагноз, Лена Миро сделала несколько своих предложений по этому поводу.
- Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат Оленьку. Бузова, конечно, умрет. Не сейчас, но судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар, - заявила светская обозревательница.
Блогер также предположила, что звезда может болеть конъюнктивитом, добавив, что похожие симптомы были у собаки школьной подруги Миро.
- Тоже была температура. Нос сухой. Глаза грустные. Впрочем, есть еще много диагнозов, которые имеют сходную симптоматику, - заключила она.