Лена Миро назвала варианты диагноза экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой

- Удаление аппендикса через задний проход? Космический запуск чипа в черепную коробку? Капельница с Гептралом? Журналисты в растерянности — никто не знает, как, отчего и чем лечат Оленьку. Бузова, конечно, умрет. Не сейчас, но судя по трансформации внешности, жизнь нанесла ей очередной удар, - заявила светская обозревательница.