Звездная столица: как Уфа приготовилась ко встрече 75-летия Победы
В башкирской столице появились пять арт-объектов, посвященных юбилейной годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Подробности рассказали в мэрии Уфы. Переживший очередную реконструкцию парк Победы украсила 18-метровая красная звезда. В нее вмонтировано около 73 тысяч светодиодов – вечером она горит яркими огнями, освещая все вокруг.
Здесь же с двух сторон от звезды завершается установка стел с символикой Орденов Победы и Отечественной войны. Это второй арт-объект.
Объемные буквы «ПОБЕДА» можно увидеть на площади Ленина, здесь также с двух сторон установлены 17-тиметровые стелы с флагами, на вершине которых размещены видеоэкраны.
Звезды установлены и на площади перед ГКЗ «Башкортостан» и на разделительной полосе трассы Уфа-Аэропорт, перед Бельским мостом.
Стела ордена Отечественной войны размещена на аллее перед медицинским университетом, на перекрестке улиц Ленина и Пушкина.
Ранее в мэрии подробно рассказали о праздновании 9 мая. Большинство мероприятий, в связи с эпидемиологической обстановкой, пройдут в онлайн-режиме. Гражданам рекомендуют не нарушать режим самоизоляции.
Напомним, что в Уфе на сегодняшний день проживают 6 603 ветерана Великой Отечественной войны, в том числе 324 инвалида и участника Великой Отечественной войны.