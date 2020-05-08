Звездная столица: как Уфа приготовилась ко встрече 75-летия Победы

Подробности рассказали в мэрии Уфы. Переживший очередную реконструкцию парк Победы украсила 18-метровая красная звезда. В нее вмонтировано около 73 тысяч светодиодов – вечером она горит яркими огнями, освещая все вокруг.

Здесь же с двух сторон от звезды завершается установка стел с символикой Орденов Победы и Отечественной войны. Это второй арт-объект.

Объемные буквы «ПОБЕДА» можно увидеть на площади Ленина, здесь также с двух сторон установлены 17-тиметровые стелы с флагами, на вершине которых размещены видеоэкраны.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Звезды установлены и на площади перед ГКЗ «Башкортостан» и на разделительной полосе трассы Уфа-Аэропорт, перед Бельским мостом.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Стела ордена Отечественной войны размещена на аллее перед медицинским университетом, на перекрестке улиц Ленина и Пушкина.

Ранее в мэрии подробно рассказали о праздновании 9 мая. Большинство мероприятий, в связи с эпидемиологической обстановкой, пройдут в онлайн-режиме. Гражданам рекомендуют не нарушать режим самоизоляции.