Жителей района Уфы не могут попасть домой без спецтехники из-за паводка
Движение легковых автомобилей запрещено из-за подтопления.
Спасатели Управления по гражданской защите сообщили, что в Ленинском районе возобновилась перевозка местных жителей на автомобиле высокой проходимости с улицы Козареза.
Сообщается, что в настоящий момент уровень Белой начал снижаться, однако пока что недостаточно для того, чтобы открыть движение для легковых автомобилей. Попасть в населенный пункт можно только по одной дороге и она пока что еще не освободилась от воды. Местных жителей перевозят на автомобиле ГАЗ-66. Перевозка населения на речном транспорте речных переправ приостановлена.
По данным «Башгидромета», уровни рек в районе столицы снижаются: по состоянию на 8 мая Белая упала на 25 см, уровень на текущий день: 586 см; Уфа: — 28 см, уровень на текущий день: 617 см, Дема: - 2 см, уровень на текущий день: 200 см.