Жителей района Уфы не могут попасть домой без спецтехники из-за паводка

Сообщается, что в настоящий момент уровень Белой начал снижаться, однако пока что недостаточно для того, чтобы открыть движение для легковых автомобилей. Попасть в населенный пункт можно только по одной дороге и она пока что еще не освободилась от воды. Местных жителей перевозят на автомобиле ГАЗ-66. Перевозка населения на речном транспорте речных переправ приостановлена.