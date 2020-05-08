Жителей Башкирии оштрафовали за нарушение самоизоляции на 2,4 млн рублей
8 мая, 17:35ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Всего суды в Башкирии рассмотрели 3,5 тысячи постановлений о нарушении режима самоизоляции.
В пресс-службе Верховного суда региона сообщили, что по рассмотренным делам были присуждены штрафы на сумму 2,43 млн рублей.
Всего в суды поступило 7,3 тысячи административных дел, которые были возбуждены за невыполнение правил поведения во время режима самоизоляции. В статистике суда отмечается, что треть рассмотренных дел закончилась предупреждением, оштрафовали 2,3 тысячи человек.
Средний размер штрафа, по данным суда, составил минимальную тысячу рублей. Законом предусмотрено, что его размер может быть от 1 до 30 тыс. руб.лей для обычных жителей, для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.
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