В России за сутки коронавирус диагностирован у 10 699 россиян

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За минувшие сутки в России количество зараженных коронавирусной инфекцией выросло на 10 699 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 187 859 случаев заболевания коронавирусом.
По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 10 699 граждан в 83 субъектах РФ. Об этом пишет russian.rt.com.
Сообщается, что в 48,9% случаев клинические проявления отсутствовали.
В России проведено уже около пяти миллионов лабораторных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
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