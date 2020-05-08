В России сделали более 4,9 млн тестов на COVID-19

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В отечественных лабораториях проведено более 4,98 миллионов тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей с подозрением на заболевания находятся 292 469 граждан.
Как сообщает газета “Известия”, за последние сутки проведено 184,2 тысячи тестов. Информацию подтвердили в оперативном штабе по противодействию коронавирусу.
По состоянию на 7 мая 2020 года, число заразившихся COVID-19 в России достигло 177160 человек. Скончались 1625, выздоровели 23803 человека.
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