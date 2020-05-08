В РФ в мае подорожал Jeep

Как сообщает газета “Известия”, сильнее всего увеличится стоимость внедорожников Wrangler и Wrangler Unlimited. Эти модели подорожают на 85 тысяч рублей. Следом идет автомобиль Jeep Grand Cherokee; приобрести его можно будет на 50-70 тысяч рублей дороже. Кроссовер Cherokee прибавил в цене 55 тысяч рублей; Renegade подорожал на 40 тысяч рублей, Compass - на 30-40 тысяч рублей.