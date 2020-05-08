В РФ в мае подорожал Jeep

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В России начиная с мая этого года увеличилась стоимость автомобилей Jeep. В среднем, цена авто прибавила 1,1-2,6%.
Как сообщает газета “Известия”, сильнее всего увеличится стоимость внедорожников Wrangler и Wrangler Unlimited. Эти модели подорожают на 85 тысяч рублей. Следом идет автомобиль Jeep Grand Cherokee; приобрести его можно будет на 50-70 тысяч рублей дороже. Кроссовер Cherokee прибавил в цене 55 тысяч рублей; Renegade подорожал на 40 тысяч рублей, Compass - на 30-40 тысяч рублей.
Теперь стоимость автомобилей Jeep в России будет выглядеть так: Wrangler — от 3,785 до 4,615 миллионов рублей, Wrangler Unlimited — 4,065 - 4,915 миллионов рублей, Grand Cherokee — 3,449 - 9,9 миллионов рублей, Cherokee — 2,844 - 3,544 миллионов рублей, Renegade — 1,579 - 2,435 миллионов рублей, Compass — 2,199 - 2,674 миллионов рублей.
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