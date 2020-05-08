В День Победы жители Сургута украсят балконы флагами России
8 мая, 21:54ОбществоФото: pixabay.com
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Все желающие жители города смогут получить флаг Российской Федерации, чтобы украсить свой балкон.
Для получения флагов старшему по подъезду или дому необходимо обратиться в ТСЖ, где им выдадут нужное количество флагов. По мнению горадминистрации, акция с флагами покажет горожанам, что они едины, несмотря на коронавирусный кризис, пишет infox.ru.
Отмечается, что во многих городах, поселках и селах России проходит акция «Окно Победы». Для участия в ней не нужно никуда ходить, достаточно оформить окно или окна своей квартиры, офиса или другого помещения в честь Великой Победы. Этот всероссийский флешмоб также призван показать людям, что память героев Великой Отечественной войны можно чтить не выходя из дома.
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