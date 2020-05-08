В Башкирии синоптики предупредили об опасности из-за жары на 9 мая

В Башкирию пришла летняя жаркая погода. По данным синоптиков Башгидометцентра, сегодня, 8 мая, по республике будет безветренно, а значит, до нас не дойдут никакие циклоны. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов.

В праздничный день, 9 мая, в республике станет еще теплее. Ветер будет дуть с юга, днем температура воздуха достигнет своей рекордной в этом году отметки - 29 градусов. Ночью будет немного прохладнее +8,+13. Тем временем синоптики предупреждают об опасности.

— Днем столбики термометров поднимутся до отметок +22,+28°, что на 6-8° выше нормы. Высокая температура воздуха и отсутствие осадков неблагоприятно скажутся на пожароопасности в лесах республики. Пожароопасность будет нарастать до высокой, особенно в южной половине Башкирии, — сообщили в Башгидрометцентре.