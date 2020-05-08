В Башкирии осудят адвоката, обокравшего свою клиентку на четверть миллиона
Об этом сообщает республиканский Следственный комитет.
В Межгорье осудят адвоката за мошенничество. Мужчина брал с клиентки деньги за якобы оказанные юридические услуги. Об этом сообщили в Следственном комитете Башкирии.
Известно, что 54-летний мужчина был руководителем филиала «Башкирской Республиканской коллегии адвокатов». Злоупотребляя своими полномочиями он совершил мошеннические действия в особо крупном размере.
В ходе следствия выяснилось, что в феврале 2014 года к адвокату обратилась женщина. Она хотела вернуть деньги строительной организации, которая не выполнила свои обязанности и ей потребовалась помощь юриста. Мужчина убедил клиентку, что поможет ей выиграть дело, однако никакого договора с ней не заключил. Пользуясь доверием женщины он вытянул из нее в общей сложности 255 тысяч рублей, при этом никаких действий по ее делу не осуществлял. Вместо этого он убедил клиентку, что у фирмы просто нет денег, чтобы вернуть ей долг.
Мужчина свою вину не признал, однако деньги, которые получил за свои услуги, все же вернул. Несмотря на это, уголовное дело все равно рассмотрят в суде.