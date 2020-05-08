В Башкирии осудят адвоката, обокравшего свою клиентку на четверть миллиона

В ходе следствия выяснилось, что в феврале 2014 года к адвокату обратилась женщина. Она хотела вернуть деньги строительной организации, которая не выполнила свои обязанности и ей потребовалась помощь юриста. Мужчина убедил клиентку, что поможет ей выиграть дело, однако никакого договора с ней не заключил. Пользуясь доверием женщины он вытянул из нее в общей сложности 255 тысяч рублей, при этом никаких действий по ее делу не осуществлял. Вместо этого он убедил клиентку, что у фирмы просто нет денег, чтобы вернуть ей долг.