В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1332 человек

По информации башкирского министерства здравоохранения, в республике суточное количество выявленных заболевших коронавирусом достигло 89 человек. Теперь официальное количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 составляет 1332 человек.

О новых погибших от коронавируса по-прежнему не сообщается, количество умерших остается прежним – 14 человек. Всего исследовали 108 488 анализов на коронавирус, обследовано 101 351 человек.

С выздоровлением вписали 409 человек. Известно также, что на лечении в стационарах сейчас находятся 397 человек.