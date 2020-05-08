В Башкирии количество заболевших коронавирусом достигло 1332 человек
8 мая, 12:10ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Статистику предоставил региональный минздрав.
По информации башкирского министерства здравоохранения, в республике суточное количество выявленных заболевших коронавирусом достигло 89 человек. Теперь официальное количество зарегистрированных пациентов с COVID-19 составляет 1332 человек.
О новых погибших от коронавируса по-прежнему не сообщается, количество умерших остается прежним – 14 человек. Всего исследовали 108 488 анализов на коронавирус, обследовано 101 351 человек.
С выздоровлением вписали 409 человек. Известно также, что на лечении в стационарах сейчас находятся 397 человек.
Напомним, что по состоянию на 7 мая было зарегистрировано 1243 человека. За сутки вчера прибавилось 83 человека.
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