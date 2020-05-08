Как в Башкирии активисты движения «Волонтеры Победы» поздравляют ветеранов
Поздравления проходят с соблюдение все требований самоизоляции.
В городе Октябрьском участники движения «Волонтеры Победы» практически завершили акцию по вручению подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны.
С финальными поздравлениями и подарочными наборами в рамках акции ребятам приехали к фронтовикам Равгату Хуснутдиновичу Шагнетдинову и Владимиру Игнатьевичу Селину, которые непосредственно участвовали в боях, защищая нашу Родину на фронте.
Медиакорсеть уже рассказывала об этих ветеранах в рамках нашей совместной акции «Лица Победы», проводимой вместе с движением «Волонтеры Победы».
Равгат Хуснутдинович Шагнетдинов к своим 18 годам уже успел неоднократно поучаствовать в боях. В одном из боев он получил тяжелое ранение и ему ампутировали руку. За проявленные мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды.
Владимир Игнатьевич Селин является участником Курской битвы. На его счету — поразительные подвиги. За проявленное мужество и отвагу он был награжден медалью «За отвагу».
— Для нас большая честь лично вручать подарки ветеранам и поздравлять их с Днем Победы. Вечная им слава и благодарность от всех нас, — поделился эмоциями член Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин. — Подарки эти мы привезли от главы республики Радия Хабирова, главы администрации города Октябрьский Алексея Шмелева, а также от партии «Единая Россия».