Как в Башкирии активисты движения «Волонтеры Победы» поздравляют ветеранов

В городе Октябрьском участники движения «Волонтеры Победы» практически завершили акцию по вручению подарочных наборов ветеранам Великой Отечественной войны.

С финальными поздравлениями и подарочными наборами в рамках акции ребятам приехали к фронтовикам Равгату Хуснутдиновичу Шагнетдинову и Владимиру Игнатьевичу Селину, которые непосредственно участвовали в боях, защищая нашу Родину на фронте.

Медиакорсеть уже рассказывала об этих ветеранах в рамках нашей совместной акции «Лица Победы», проводимой вместе с движением «Волонтеры Победы».

Равгат Хуснутдинович Шагнетдинов к своим 18 годам уже успел неоднократно поучаствовать в боях. В одном из боев он получил тяжелое ранение и ему ампутировали руку. За проявленные мужество и отвагу был награжден орденом Красной Звезды.

Владимир Игнатьевич Селин является участником Курской битвы. На его счету — поразительные подвиги. За проявленное мужество и отвагу он был награжден медалью «За отвагу».