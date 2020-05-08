Уфимец, оштрафованный за нарушение самоизоляции, подал иск о возмещении вреда

Сегодня, 8 мая, уфимец Руслан Шарифуллин, оштрафованный в начале апреля на сумму в 15 тысяч рублей, подал иск о возмещении морального вреда от незаконных действий государственных органов. Как сообщил Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин, отстаивающий интересы Руслана Шарифуллина, иск подан в Ленинский районный суд Уфы.

В исковом заявлении Руслан Шарифуллин объяснил свое решение потребовать компенсацию морального вреда так:

— В результате вынесения в отношении меня незаконного постановления о привлечении к административной ответственности и назначения наказания в виде штрафа в размере 15 000 рублей мне был причинен моральный вред в виде нравственных и физических страданий, что выразилось в переживаниях, моральной травме, моем дискомфорте и членов моей семьи.

Как пояснил адвокат, первоначально молодой человек намеревался предъявить иск о взыскании морального вреда на символичесую сумму в 1 рубль.

— Однако я отговорил Руслана от этого, так как это сможет сыграть против нас. Я имел подобный опыт, когда апелляционная инстанция республиканского Верховного суда указала «исковые требования в 1 рубль свидетельствуют о незначительности причиненных нравственных страданий», хотя речь шла об оскорблении со стороны сотрудника ДПС, которое было зафиксировано служебным регистратором полицейских. Второй раз получать отказ на этом основании желания нет, — пояснил Рамиль Гизатуллин.

Напомним, Руслан Шарифуллин был задержан полицией практически в первые же часы действия новых поправок в федеральный Кодекс об административных правонарушениях. Со слов горожанина, он попал в поле зрения полиции, когда вышел из дома, чтобы перепарковать свой автомобиль. Полицейские составили на него протокол, на основании которого мировой суд принял решение о взыскании с Руслана Ш. штрафа размере 15 тысяч рублей. Этот штраф стал первым в России, наложенным на нарушителя самоизоляции по вновь введенным правилам, которые, впрочем, были вскоре отменены.

Примечательно, что опротестовать решение суда взялась прокуратура. Прежде всего, как считают в прокуратуре, была нарушена подсудность. Во-первых, в соответствии с последними изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривать дела такого рода должен районный, а не мировой суд.

Во-вторых, сотрудники полиции были не вправе составлять протокол по поводу правонарушения, допущенного Русланом Шарифуллиным, поскольку с 1 апреля в связи с теми же изменениями в законодательстве делать это уже имели право только представители органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в число которых полиция не входит.

Суд рассмотрел иск прокуратуры 20 апреля, согласился с её доводами и отменил постановление о штрафе, а также прекратил производство по делу.

Как считает адвокат Рамиль Гизатуллин, сам факт составления протокола на его подзащитного стоит расценивать как «гонку за показателями» и со стороны полиции, и со стороны суда, поскольку решение о взыскании штрафа было вынесено очень быстро, даже до того, как новая электронная версия Кодекса об административных правонарушениях появилась в электронных системах типа «Консультант Плюс».