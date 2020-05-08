ТПП Башкирии обеспечит термометрами психоневрологический интернат Нефтекамска

Пандемия - не повод для отдыха. Так считают представители Торгово-промышленной палаты Башкирии. В эти праздничные дни в составе рабочей группы, которую возглавил руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин, президент ТПП РБ Тимур Хакимов посетил один из наиболее развитых городов республики – Нефтекамск.

Одним из важных пунктов программы стал вопрос оказания помощи местному психоневрологическому интернату, который сейчас закрыт на карантин из-за подозрения на вспышку коронавирусной инфекции.

- Мы приняли решение о поставке бесконтактных термометров в Нефтекамский ПНИ, - рассказал Тимур Хакимов. – Разумеется, это не разовая акция. Мы понимаем, что помощь должна оказываться планомерно. Именно поэтому ТПП РБ организовывает для врачей и всего персонала учреждения поставку горячего питания и напитков. Привлекаем к этому местное предпринимательское сообщество. Мы благодарны врачам, которые сейчас находятся на передовой. Можете рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку. В ожидании скорейшего окончания пандемии работаем дальше.

Также, в рамках совещания, президент республиканской Торгово-промышленной палаты отметил, что Нефтекамск – максимально развитый с точки зрения развития предпринимательства город, современный и перспективный. Именно поэтому здесь появится первая в Башкирии аэрография, посвященная малому и среднему бизнесу.

- В Нефтекамске очень сильное предпринимательское сообщество, представители которого ориентированы на продуктивное сотрудничество, на реализацию не просто финансово выгодных, но и значимых для региона проектов. А там, где позиция бизнеса сильна, всегда есть перспективы роста и развития, - отмечает Тимур Хакимов.

– Также стоит отметить роль местного градоначальника: в Нефтекамске амбициозный, неравнодушный мэр, принимающий эффективные управленческие решения. Когда во главе города стоит человек, искренне радеющий за свою работу, за свою миссию – это гарантия успеха. Уже сейчас Нефтекамску есть, чем гордиться. Главная ценность этого города – развитие.

Напомним, что ТПП РБ ведет активную работу по развитию инвестиционного климата Башкирии.