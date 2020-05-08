Страховой Дом ВСК запустил проекты «Наши Герои» и «Слово Победителям»

На сайте интернет-издания «ВыИскали» появился раздел со спецпроектом «Слово Победителям». Здесь пользователи могут ознакомиться с реальными свидетельствованиями участников войны.

В рамках проекта публикуются реальные истории ветеранов. Материал состоит из эмоциональных рассказов, фотографий, интерактивной карты, а также справочной информации, которая позволит читателям углубиться в события ВОВ. Кроме того, пользователи могут поделиться уникальными материалами в соцсетях и мессенджерах. Проект реализован при поддержке журнала «Пограничник». Архив проекта планируют пополнять постоянно. В результате он станет полным собранием воспоминаний военных лет, сообщает newsnn.ru.

Второй проект — «Наши Герои». Он содержит истории и фотографии ветеранов. Над ним трудились сотрудники ВСК. Проект представлен в электронном формате. Опубликованные истории также рассказывают потомкам о нелегком пути к Победе.

Все проекты Страхового Дома ВСК реализуются в поддержку общенационального движения, а также дополняют акцию «Бессмертный полк» уникальной информацией о войне.

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк отметил ответственность каждого россиянина перед теми, кто погиб во имя Победы. Современное население должно быть благодарно за свободу и возможность жить с мирным небом над головой. Цикалюк отметил, что память о военном времени просто не может пропасть бесследно.