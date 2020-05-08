Стало известно, какой супермаркет появится в Башкирии вместо закрытой сети
8 мая, 13:16ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В республике закрываются несколько магазинов федеральной сети супермаркетов.
Вместо магазинов сети «Райт», которые принадлежат компании из свердловской области, будут открыты магазины другой сети.
По информации «КП-Уфа», в республике закроются два из пяти имеющихся в регионе супермаркетов – в Инорсе на улице Мушникова, 13 и на улице Мира, 16 в Стерлитамаке. Всего в Башкирии было пять супермаркетов: три в Уфе, два в Стерлитамаке и один в Ишимбае.
Журналисты сообщают, что вместо закрытых супермаркетов в Стерлитамаке и Инорсе будут открыты магазины «Перекресток». Завершат интеграцию, по данным пресс-службы компании X5 Retail Group, которая управляет «Перекрестками», до августа 2020 года.
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