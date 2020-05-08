Рэдклифф прочел вслух первую главу книги о Гарри Поттере
8 мая, 17:38ОбществоФото: pt.m.wikipedia.org
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Английский актер Дэниэл Рэдклифф прочел первую главу книги Джоан Роулинг “Гарри Поттер и Философский камень” вслух. Видеозапись доступна на портале проекта Harry Potter at Home (“Гарри Поттер дома”).
Как сообщает газета “Известия”, в рамках проекта каждый вторник знаменитости будут читать вслух по главе из легендарной книги о волшебнике. Уже известны имена некоторых чтецов: Стивен Фрай, Эдди Редмэйн, Дакота Феннинг, Дэвид Бэкхем. Проект длится весь май и июнь. Всего в произведении 17 глав.
Проект реализуется на двух платформах. На Spotify пользователи могут ознакомиться с аудиоверсии, а на Wizarding World будут доступны видео.
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