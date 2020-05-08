Рэдклифф прочел вслух первую главу книги о Гарри Поттере

Как сообщает газета “Известия”, в рамках проекта каждый вторник знаменитости будут читать вслух по главе из легендарной книги о волшебнике. Уже известны имена некоторых чтецов: Стивен Фрай, Эдди Редмэйн, Дакота Феннинг, Дэвид Бэкхем. Проект длится весь май и июнь. Всего в произведении 17 глав.