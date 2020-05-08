Одноклассники запустили праздничные рамки на аватар и другие проекты ко Дню Победы

9 мая все пользователи социальной сети смогут украсить фотографию профиля специальными рамками в честь 75-летия Победы. При установке рамки создается публикация в ленте, благодаря которой все друзья пользователя могут в один клик установить себе такие же рамки и присоединиться к празднованию Дня Победы.

Также пользователи ОК с помощью архивных фотографий ВДНХ и технологий дополненной реальности смогут виртуально перенестись в старую Москву 1940-х годов. В приложении OK Live появятся пять виртуальных масок (пехотинца, танкиста, солдата и командира) от ВДНХ и «Московских сезонов»: пользователи смогут выйти в них в прямой эфир, чтобы вместе с друзьями почтить память героев войны, спеть военные песни или поздравить близких с Днем Победы.

Пользователи Одноклассников также смогут показать свои вокальные таланты и попасть в эфир федерального телеканала НТВ вместе с Евгением Маргулисом. Для этого в соцсети пройдет конкурс на лучшее исполнение песни Марка Бернеса «Темная ночь» в режиме «караоке» OK Live. Записи стримов восьми лучших пользователей, которые запишут песню с 2 по 9 мая, будут показаны во время концерта «Белые Журавли. Квартирник в День Победы» и попадут на один экран с известным музыкантом. Концерт будет транслироваться в прямом эфире ОК 9 мая. Еще пятнадцать исполнителей, которых выделит жюри конкурса, получат сувениры от НТВ и Одноклассников.

«Известия» разработали специальный стикерпак iz.ru с лозунгами времен Великой отечественной войны и игру «Выезжайте на парад!». Так, в ОК появилась первая полноценная игра от СМИ. Игрокам предстоит пройти 75 уровней, которые соответствуют годам проведения парадов победы с 1945 по 2019 гг., и освобождать место для проезда военной техники на параде, переставляя элементы.

Для любителей кино в Одноклассниках пройдет онлайн-марафон фильмов от телеканала «365 дней ТВ» хронометражем более 14 часов. Пользователи увидят 34 кинокартины с воспоминаниями фронтовиков, историями боевых и транспортных кораблей, узнают о подвигах советских моряков-черноморцев и многое другое. Виртуальный «кинозабег» закончится 9 мая, когда в прямой эфир соцсети выйдет премьера фильма «Последний штурм» параллельно с показом на ТВ.

Пользователям ОК также будет предложено поучаствовать в викторинах про Великую отечественную войну. Например, ответить на «75 вопросов о Победе» от телеканала «Победа», где каждая серия — это самостоятельный мини-тест с несколькими вариантами ответов и фотографиями военных лет. А с 9 мая в группе «Одноклассники. Все ОК» будет доступно мини-приложение «Культурный Квиз: 9 мая. Музеи в годы войны» от трех музеев: Государственного исторического музея, ГМИИ им А.С. Пушкина и Русского музея. ВДНХ также предложит поучаствовать в викторине на знание событий и героев Великой Отечественной войны в своей группе через мини-приложение, которое будет доступно с 9 мая.

Еще один проект от ОК — «Детская книга войны», в котором молодые призеры конкурса чтецов от фонда «Живая классика» прочтут дневники детей-очевидцев ВОВ. Пользователи соцсети могут посмотреть восемь видеороликов с чтением дневников. Например, отрывок из дневника 14-летней Маши Рольникайте — заключенной концлагеря или отрывок 13-летней Вали Петерсон, больной тифом, которая писала дневник, находясь в блокадном Ленинграде.

В «Одноклассниках» также запущен проект #75словПобеды от канала «Культура.РФ», в рамках которого публикуются видео от сотрудников библиотек по всей стране, читающих отрывки из произведений о Великой отечественной войне.

Ранее Одноклассники совместно с Mail.ru Group запустили проект «Лица Победы» с возможностью распознавания лиц. Благодаря этому родственники участников войны смогут найти фотографии своих родных и связаться с владельцами снимков. «Лица Победы» стал первым в мире единым архивом фотографий времён войны с технологией распознавания лиц.

Также Одноклассники предложили пользователям принять участие в акции «Бессмертный полк онлайн» – виртуальном шествии в честь 75-летия Победы в Великой отечественной войне. В приложении внутри ОК пользователи могут загрузить фотографию и данные своих героев войны, которые потом появятся в специальной трансляции в соцсети.