«Никто не лечит и не увозит»: не все больные вахтовики из Башкирии получили помощь

Власти Башкирии обещают к началу следующей недели вернуть около 1800 вахтовиков из Чаядинского месторождения в Якутии. Большая часть из них уже прилетели спецрейсами в республику и размещены в обсерваторы.

30 апреля на оперативном совещании глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что в республику в ближайшие дни вернутся вахтовики — 1800 человек из Чаядинского месторождения в Якутии. По словам главы, руководство компании «СтройТрансНефтеГаз» обратилось в правительство региона с просьбой принять земляков домой.

По словам вице-премьера правительства республики Рината Баширова, за четыре дня регион принял 777 вахтовиков. Еще 295 человек вернулись в РБ вчера.

Фото: пресс-служба главы РБ

Первые 400 человек были размещены в обсерваторе, расположенном на территории дома отдыха «Березка» в Абзелиловском районе. Прибывшие в двух спецрейсах после них оказались в карантине в санатории «Красноусольский» в Гафурийском районе. Часть прилетевших вчера отправили в Мечетлинский район.

Еще в аэропорту специалисты проверяли вахтовиков на наличие высокой температуры тела. Затем их в специальных автобусах отправляли в обсерваторы. Из прибывших в первой группе вахтовиков один человек был госпитализирован в Белорецкую больницу с признаками ОРВИ. Еще у одного анализы показали положительный результат на коронавирус.

У 179 от 200 вахтовиков, размещенных в Красноусольске, анализы показали отрицательный результат на вирус. Тем не менее, Ринат Баширов уточнил, что семь человек были госпитализированы с подозрением на различные заболевания остро-респираторного характера, в частности, на ОРВИ.

«Им очень хочется домой»

Нияз (имя изменено по просьбе героя) находится в обсерваторе в Абзелиловском районе. Он подтверждает, что условия для карантина вахтовиков созданы хорошие, «жить можно». По его словам, слух о вспышке коронавируса в Чаядинском месторождении появился еще в начале апреля. Однако вплоть до вылета домой спецрейсом меры по нераспространению вируса практически не принимались, хотя к середине апреля официально был объявлен карантин.

Муж, брат и зять Айгуль из Бирска оказались также в обсерваторе в Абзелиловском районе. Женщина рассказывает, что они находятся в нормальных условиях, но очень хотят домой.

Первую партию вахтовиков привезли в обсерватор, размещенный в доме отдыха "Березка" на берегу озера Яктыкуль Фото: Вконтакте

— Муж говорит, что кормят хорошо. Сделали флюорографию, дают препараты по профилактике вирусных заболеваний. Везде чисто, туалет-ванна в номере. В целом, у них все хорошо. Только очень-очень хотят домой, невтерпеж им. Зимой бы еще потерпели, — говорит Айгуль.

По словам женщины, вахтовикам не разрешают выходить за пределы обсерватора. Мыльные принадлежности, сигареты и продукты можно заказать через кураторов. Родственникам разрешают оставить вещи на посту, далее люди в специальных защитных костюмах заносят их внутрь.

Номера в доме отдыха "Березки" Фото: Вконтакте

Примерно в таких же условиях живут вахтовики, оказавшиеся в трехнедельном карантине в санатории «Красноусольский». По словам Ильшата (имя изменено по просьбе героя), они живут по два человека в номерах. В коридор их не пускают, еду приносят в комнату.

В отличии от первого потока вахтовиков, тех, кто был позже размещен в обсерваторе в Гафурийском районе, привезли в защитных комбинезонах, в масках и очках. По словам Ильшата, время пребывания в обсерваторе может продлиться в зависимости от результатов анализа.

«Никто не лечит и не увозит»

Однако не всем вахтовикам повезло, как вернувшимся из Чаядинского месторождения. Как сообщил вице-премьер РБ Ринат Баширов, по решению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, вахтовиков с подтвержденным диагнозом COVID-19 было решено не вывозить в другие регионы.

— На местах развернули госпитали, ими будут заниматься местные медики, — уточняет вице-премьер.

Достоверно неизвестно, как обстоят дела в Чаядинском месторождении, но в вахтовом поселке Белокаменка в Мурманской области госпиталями даже «не пахнет». По данным на 8 мая, здесь официально подтверждено 1994 случая инфицирования коронавирусом, в том числе 30 новых случаев, выявленных за последние сутки. Белокаменка занимает первое место в Мурманской области по количеству инфицированных.

Несмотря на вспышку заболеваемости, по словам нашего собеседника Ильгиза Валеева (имя изменено по просьбе героя) никакие меры предосторожности не принимаются. Сам Ильгиз находится на вахте с февраля. С 19 апреля он перестал выходить на работу в связи с положительным анализом на коронавирус.

— 28 апреля снова провели тесты и сказали, что результаты до этого обнуляются. Повторный тест показал, что я не болен, как и многие, кто получил положительный результат до этого. 1 мая снова взяли анализы. Тогда же расспросили и составили список желающих полететь домой и продолжить работу.

В итоге люди, которые захотели остаться, получили отрицательные результаты, а те, кто желал домой — положительные, как и я. Это нам показалось странным, и мы потребовали провести еще один анализ.

5 мая нам сделали еще один тест, но результаты пока не сообщили, — рассказывает он.

В общежитиях в целях профилактики установлены УФ-излучатели. Фото: Ильгиз Валеев, Mkset.ru

По словам Ильгиза, несмотря на составленный список, улететь домой все же не всем удается. Накануне должны были вернуться 200 человек, но 40 из них возвратились в Белокаменку — свернули в аэропорту из-за высокой температуры.

В итоге, те, кто не согласились продолжить работу в условиях вспышки коронавируса, остались жить в общежитиях вместе с теми, кто работает.

— Мы также живем, ничего не изменилось. В столовых вместе кушают и те, у кого есть коронавирус, и те, у кого их нет. Нас не разделили. Маски практически никто не носит. В целях профилактики нам выдали препарат «Арбидол» от гриппа, но от него поднимается жар и теряется обоняние. Поэтому никто и не пьет. Единственное, три раза в день нас кормят фруктами и в коридорах поставили УФ-излучатели, — рассказывает Ильгиз.

Тех, у кого поднимается жар, периодически увозят на «скорой» в город Мурманск. Около 40 вахтовиков из Белокаменки еще с марта находятся в больнице в городе Оленогорск. Среди них есть жители Башкирии.

Так встречают в Сахалине вахтовиков Фото: Айдар Султанов, Mkset.ru

— Вахтовиков из Башкирии в Белокаменке много. Но нас никто не собирается вывозить из очага коронавируса и лечить тоже. На все наши вопросы руководство компании отвечает одним словом — «Роспотребнадзор», — говорит мужчина.

В правительстве Башкирии в ответ на наш запрос заявили, что взяли «проблему на рассмотрение».

Айдару Султанову из Илишевского района повезло больше. Он улетел на вахту в конце апреля в Сахалин.

— Я заметил, что в Уфе, в отличие от Новосибирска, отлетающих не проверяют. Никому не было дела до меня. В Сахалине проверили температуру, взяли анализы. Добравшись до Сахалина, я не сразу смог приступить к работе: сначала две недели провел в карантине, где сдал несколько раз сдал анализы на коронавирус. Лишь после того, как все мои анализы показали отрицательный результат, меня допустили к работе, — рассказывает он. — В нашей компании официально только один человек был инфицирован коронавирусом. Я думаю, это связано с тем, что компания международная и к профилактике здесь отнеслись ответственнее. Впрочем, и в целом в Сахалине низкий уровень заболеваемости по стране.