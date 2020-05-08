Минздрав Башкирии проинформировал, в каких больницах сейчас лечат коронавирус

Минздрав проинформировал сколько пациентов с коронавирусом сейчас находятся в 47-ми больницах. Больше всего заболевших уже традиционно в клинике БГМУ – 58 человек; в уфимской больнице №8 – 41 человек; в Нефтекамской – 38; в Белебеевской – 29; в РКБ имени Куватова – 25; в уфимской больнице №5 – 24 пациента; в республиканской инфекционной, Белорецкой, Стерлитамакской больнице №4 – по 12 пациентов; в Салавате – 11 пациентов, в Кумертау и Демской больнице – по 10 лечащихся от коронавируса; в Исянгуловской и Туймазинской больницах – по 9 человек; в уфимской больнице №18 – 8 человек; в больнице в Чишмах – 7 человек; в медучереждениях Янаула, Сибая, Баймака, РКВД – по 5 пациентов; в Мелеузе, в Верхнеярнекеевской больнице, в больнице Октябрьска № 1 – по 4 лечащихся; в госпитале Ишимбая и в Стерлитамаской больнице № 2– по 3 пациента; по 2 пациента в больницах Раевки, Краснокамска, Кармаскалах, в Ишимбае, Давлеканово, в Благовещенске, в больнице Аскино, в инфекционной больнице в Стерлитамаке, в уфимской больнице №21.