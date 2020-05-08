Лица Победы. Виктор Хрисанов: Умело руководя батареей, быстро подавил огонь врага

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Хрисанов Виктор Михайлович. 1923 года рождения

Из наградных документов:

«В боях при прорыве обороны немцев на западном берегу реки Одер, в боях на подступах к Берлину и уличных боях в городе товарищ Хрисанов показал себя смелым, решительным, инициативным и волевым командиром.

23.04.1945 года при форсировании реки Шпрее товарищ Хрисанов, умело руководя огнем своей роты, быстро подавил огонь вражеских огневых точек, благодаря чему был захвачен мост через реку. Товарищ Хрисанов быстро установил минометы на западном берегу реки. Шпрее. Когда противник пошел в контратаку, пытаясь вернуть утраченные рубежи, то наткнулся на сокрушительный огонь минометной батареи товарища Хрисанова. Не выдержав огня, враг откатился назад, оставив на поле боя до 50 солдат убитыми и ранеными.

В уличных боях батарея товарища Хрисанова, сопровождая пехоту, уничтожила 15 пулеметных точек и до 60 солдат противника, несколько минометов. 29.04.1945 года при атаке противника на западном берегу канала товарищ Хрисанов метким огнем накрыл атакующих немцев и отбил атаку. За проявленные мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны I степени.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды».

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