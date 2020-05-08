Календарь событий: какие мероприятия пройдут в Башкирии 9 мая и где их смотреть?

Одно из главных событий для Башкирии в этот день — торжественная церемония передачи на вечное хранение медали «Золотая Звезда» Героя России Минигали Шаймуратова.

— Мы встретим самолет со Звездой в аэропорту, военизированной колонной провезем ее по центральным улицам города, а после вернемся на Советскую площадь и торжественно передадим в Национальный музей, где уже хранятся все остальные награды нашего легендарного генерала, — анонсировал глава региона Радий Хабиров.

Мероприятие будут транслировать в прямом эфире БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», а также на соответствующих ютуб-каналах и в соцсетях.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Также в Мемориальном комплексе уфимского парка Победы запланирована церемония возложения цветов к Вечному огню, а также открытие новых гранитных стел с именами героев России.

В 14 часов на БСТ начнется праздничный онлайн-концерт, посвященный 75-летию Великой Победы.

В 19 часов — общероссийская минута молчания и массовое исполнение песни «День Победы». Все эфиры прервутся для трансляции «Минуты молчания». После этого жителям Башкирии предложено выйти на балконы или встать у окна, держа в руках фотографии с портретами своего ветерана, и исполнить песню «День Победы».

На 23 часа запланирован праздничный салют в Уфе и других городах Башкирии. Прямая трансляция будет по БСТ.

В 23.45 пройдет общероссийская акция «Фонарики победы»: жителям региона предлагается выйти на балконы или встатьу окна, держа в руках свечи, бытовые фонарики, фонари телефонов и др. Таким образом организаторы акции предлагают почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Также в течение дня во всех городах и районах Башкирии пройдут акции «Флаги России» (жители региона вывешивают флаги или георгиевские ленты на балконах), «Поздравь ветерана» (волонтеры или сотрудники администраций поздравляют по телефону ветеранов), «Окна Победы» (родители вместе с детьми разукрашивают окно своего дома рисунком о Победе и словами благодарности), также возле домов ветеранов пройдут мини-парады.