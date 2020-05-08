Фото: pixabay.com
Из Израиля в Екатеринбург доставили 49 россиян
8 мая, 18:02Общество
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Свердловский оперштаб по борьбе с пандемией сообщил, что самолет «Уральских авиалиний» доставил в Екатеринбург 49 россиян из Израиля.
Как пишет RT, на борту находились жители регионов Кургана, Алтая, Иркутска, Башкирии, а половина пассажиров — свердловчанине.
Отмечается, что из Израиля борт сначала прилетел в Ростов-на-Дону.
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