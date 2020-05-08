Иммунолог: как использовать медицинские маски на улице?

Он отметил, что выходить на улицу нужно с двумя медицинскими масками – одна на лице, другая запасная. Об этом пишет russian.rt.com.

Эксперт посоветовал сменить маску в том случае, если человек сильно чихнул или намочил средство защиты под дождем. Если на улице идет дождь, то можно снять маску.