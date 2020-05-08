Иммунолог: как использовать медицинские маски на улице?

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Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как нужно использовать медицинские маски весной.
Он отметил, что выходить на улицу нужно с двумя медицинскими масками – одна на лице, другая запасная. Об этом пишет russian.rt.com.
Эксперт посоветовал сменить маску в том случае, если человек сильно чихнул или намочил средство защиты под дождем. Если на улице идет дождь, то можно снять маску.
Иммунолог порекомендовал не сушить намокшие одноразовые маски, так как после попадания влаги они приходят в негодность и не защищают от вируса. Однако это не относится к маскам, сделанным из медицинской марли, которые можно промочить, высушить утюгом и надевать снова.
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