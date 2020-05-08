Глава Башкирии рассказал, как идет строительство «жизненно необходимой больницы»

Руководитель региона отметил в своем посте в социальной сети, что еще совсем недавно на месте новой инфекционной больницы было ровное поле. По прогнозу Хабирова, «жизненно необходимое» медучреждение начнет принимать первых пациентов уже в конце мая.

«Старая «инфекционка» давно морально устарела, и в ближайшие годы пришлось бы строить новую. Больница будет оснащена для работы с инфицированными пациентами по последнему слову медицинской науки», – сообщил глава.

По его словам, в настоящий момент продолжают собирать корпуса по лепесткам больницы, заливают полы, завершают монтаж вентиляции, началось благоустройство территории и строительство очистных сооружений.